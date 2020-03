Casoria: Fila ordinata alle Poste per il ritiro della Pensione grazie al coordinamento della protezione Civile “Le Aquile”

Era prevedibile l’assalto alle poste per il ritiro delle pensioni, tanto che da giorni in TV e sul Web Poste Italiane, ha stilato un calendario per il ritiro, onde evitare assembramenti fuori agli uffici postali. Il timore che anche presso i nostri uffici ci fosse la calca era grande, ma stamattina, presso l’ufficio di Via Torrente, grazie al coordinamento della protezione civile di Casoria “Le Aquile” il tutto sembra procedere secondo le direttive presenti nei vari decreti emanati dal governo. Infatti in un video postato su facebook, si vede come i cittadini rispettino i consigli della protezione civile in modo ordinato e civile.

Questo è possibile grazie all’impegno di questo gruppo di volontari, già impegnati su molti fronti non solo per l’emergenza covid-19 e della disponibilità dei cittadini. A tutti loro, il nostro ringraziamento e il ringraziamento di tutta la città, questi comportamenti aiutano a vivere questi momenti con la dovuta serenità evitando di aggravare una situazione già molto complicata.