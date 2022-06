Casoria festeggia San Ludovico

di Maria D’Anna – Si celebra oggi la festa liturgica in onore di San Ludovico da Casoria e diversi sono i momenti a lui dedicati come è stato nei giorni scorsi e sarà fino alla serata di domani secondo il programma messo a punto dalle Suore Francescane Elisabettine Bigie, ordine da egli stesso fondato. Domenica scorsa è stato organizzato il Pranzo solidale. Martedì una catechesi di don Crescenzo Abate sul tema “Le opere caritative del Santo Casoriano”. Mercoledì Vespri Solenni e Santo Rosario meditato con gli scritti di San Ludovico. Ieri presentazione del libro “San Ludovico da Casoria (1814-1885). La passione e la Croce itinerario per l’ epifania della carità” di Salvatore Vilardi. Oggi pomeriggio alle ore 17:00 ci sarà la partenza della banda musicale dalla Casa Natale del santo. Il corteo sarà aperto dal gonfalone della città di Casoria con in testa il sindaco della città Raffaele Bene fino alla basilica di San Mauro, con la benedizione del cero ad opera del preposto curato della basilica don Mauro Zurro e prosecuzione per la Casa Natale del santo dove il sindaco, a nome della città, gli offrirà il cero votivo per chiedere la sua protezione. Alle ore 18 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito Gennaro Acampa e ricordo, nell’anniversario della sua nascita al cielo, di suor Elvira Piscopo. A seguire proiezione dello spettacolo musicale “O amore o Morire d’amore“. Sabato alle ore 18 una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito Lucio Lemmo in occasione del venticinquesimo anniversario di vita religiosa di due consorelle dell’ ordine. A seguire un momento di festa popolare nell’oasi di San Ludovico.