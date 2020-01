Casoria ferita. Dissesto del territorio, una sfida aperta.

di Daniela Midiri. Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 10.30 convocata l’Assemblea Pubblica presso la biblioteca comunale “Mons. Piscopo” in Via Aldo Moro, 26 – Casoria



Nicola Mangani: “Abbiamo ritenuto opportuno varare una iniziativa specifica, sul tema del dissesto del territorio, soprattutto per tenere viva l’attenzione su quella che si configura come una vera e propria emergenza. Sta alla politica locale analizzare la problematica, individuare possibili strategie, e portare il tema sul piano nazionale, non limitandosi al circo mediatico, che si scatena ovviamente e legittimamente di fronte all’evento eccezionale. Per questi motivi, la presenza di un tecnico, il nostro Alfonso Paone, e di esponenti di rilievo nazionale del nostro partito, quali Chiara Colosimo e Massimo Ruspandini, peraltro membro della commissione del Senato competente per materia, assumono una particolare importanza.”

Modera:

Dott. Luigi Scancariello – Dirigente Nazionale FDI

Introducono:

Avv. Nicola Mangani – Presidente Circolo Territoriale FDI “Giorgia Meloni” Casoria

Dott. Rosario Busco – Componente Assemblea Nazionale FDI

Relazione di:

Dott. Alfonso Paone – Geologo – Dirigente Circolo Territoriale FDI “Giorgia Meloni” Casoria

Concludono :

On. Chiara Colosimo – Consigliere Regionale Lazio FDI

Sen. Massimo Ruspandini – VIII Commissione Permanente LL.PP. Senato