Casoria: Far ripartire la macchina istituzionale. La proposta del consigliere Gennaro Trojano

“Credo che bisogna rimettere in moto la macchina istituzionale ed avviare di nuovo le attività consiliari e di commissioni, anche per intraprendere iniziative di contrasto al virus e per agevolare forme di sostegno alle famiglie oggi in difficoltà” – ha dichiarato il consigliere comunale Gennaro Trojano”.

Pertanto, Trojano propone in una nota indirizzata al sindaco di Casoria Raffaele Bene e al Presidente del consiglio comunale Andrea Capano, l’adozione di una delibera di giunta che in analogia a quanto disposto dall’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Campania del 02/04/2020 con delibera N° 223 preveda l’adozione delle disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e degli organi interni all’assemblea, in caso di comprovata esigenza determinata da emergenza nazionale.

Tali disposizioni dovranno prevedere e consentire lo svolgimento e la validità delle sedute del consiglio in modalità telematica mediante collegamento in audio – videoconferenza e mediante l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire una comunicazione in tempo reale a due vie.

Infine ,le sedute da remoto dovranno consentire l’identificazione di ogni partecipante con un appello nominale in apertura da parte del Presidente.