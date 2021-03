Casoria, ennesimo furto di ruote nella notte nel Parco dei Pini

Si è consumato un nuovo furto di pneumatici questa notte all’interno del Parco dei Pini, complesso residenziale privato sito nella periferia di Casoria. Vittima dell’atto vandalico è la proprietaria di una Fiat 500, che questa mattina ha rinvenuto la sua auto senza ruote e poggiata su quattro mattoni.

Uno scenario che come un incubo si ripete ormai periodicamente, come hanno potuto provare sulla propria pelle i numerosi cittadini che in questi mesi sono stati vittima dei signori della notte, che indisturbati compiono i loro crimini all’interno di condomini privati.

Tanto il malcontento tra i residenti del quartiere Castagna, che chiedono maggior controlli e vigilanza in una zona completamente dimenticata dalle istituzioni e ormai totalmente in mano a bande criminali che promettono di non far dormire sonni tranquilli ai casoriani onesti.