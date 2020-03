Casoria: emergenza Coronavirus, le proposte del Movimento Cinque Stelle

Per far fronte all’emergenza Covid 19, ormai dichiarata pandemia, e soprattutto per

sostenere le famiglie e le piccole imprese, i consiglieri comunali Elena Vignati, Gaetano Palumbo e Mauro Baratto chiedono l’intervento del Sindaco Raffaele Bene e di tutta l’Amministrazione affinché vengano prese in considerazione le seguenti proposte:

– esenzione del pagamento fino al termine dell’anno scolastico degli importi a carico delle famiglie per la mensa scolastica;

– esenzione al 50% per tutto il 2020 dei tributi comunali per i bar ed altri esercizi commerciali interessati dalle chiusure e dalle restrizioni previste dai decreti nazionali e dalle ordinanze regionali;

– raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà, ammalati e anziani, e creare una rete che possa distribuire in particolari casi di urgenza, beni di prima necessità.