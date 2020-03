Casoria: Emergenza Coronavirus. Domani ore 12.00 le campane delle chiese e degli istituti religiosi suoneranno in segno di preghiera.

Casoria: CITTA’ DEI SANTI. Con un annuncio apparso sulla bacheca social della Parrocchia di San Mauro, è stato comunicato che domani alle ore 12.00 contemporaneamente tutte le campane delle Chiese e degli istituti religiosi di Casoria suoneranno in segno di preghiera di tutti i casoriani per le famiglie colpite dall’epidemia, e per quanti soffrono in questi drammatici momenti che sta attraversando il nostro Paese, la nostra Regione e la nostra Città. Un segnale forte della chiesa casoriana, e dei suoi fedeli che si uniscono nella preghiera: distanti ma uniti nella fede per i santi della città: San Mauro che protegge da secoli Casoria, San Ludovico Il san Francesco casoriano dell’Ottocento, Suor Giulia Salzano, Suor Maria Cristina Brando, e la prossima beata Suor Maria Luigia Velotti. Ieri sera un “uomo vestito di bianco”, ha attraversato con passo malcerto una Piazza San Pietro- simbolo mondiale della cristianità- deserta, sotto la pioggia, invocando la benedizione di Dio per le sofferenze del mondo intero causa un nemico invisibile che sta provocando una carneficina. Un’emozione indicibile la vista del Santo Padre, che da solo, sembrava voler portare la croce della sofferenza odierna della umanità. Due giorni dopo: domenica 29 marzo da Casoria: città dei Santi arriva un nuovo segnale di preghiera e di speranza: ce la faremo!!!

Condividi su