Casoria: emergenza Coronavirus, confronto con tutte le forze politiche

Considerata l’emergenza Covid 19, sia l’opposizione sia la maggioranza hanno avanzato diverse proposte, di cui alcune a favore degli anziani, i più esposti ad un alto tasso di mortalità causato dal virus, e delle fasce più fragili della città. Oltre a quelle del Movimento Cinque Stelle, anche Angela Russo, Alessandro Puzone, Rino Fico e Rino Trojano si sono rivolti al sindaco per l’attivazione di organizzazioni di volontariato e della protezione civile comunale a tutela degli anziani. In particolare, hanno chiesto al primo cittadino di fornire un servizio gratuito per garantire la consegna presso il proprio domicilio di generi alimentari e di medicine previo le prescrizioni del medico curante.

Dal canto suo, il sindaco ha aderito a tali richieste con l’attivazione di due numeri gestiti dall’assistenza sociale per i beni di prima necessità:

– 0817053431 e 0817053421 il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 17:30.

Inoltre, il sabato e la domenica il servizio è a cura della protezione civile:

– Folgore 0815404880

– Aquile +39 39718371

Infine, i numeri utili in caso di emergenza sono:

– Guardia medica 0817587471

– Polizia locale 0815400911.

Si è venuto, dunque, a creare un confronto tra le varie forze politiche cittadine che si sono unite su un unico fronte, quello volto alla sconfitta del Covid 19, o per lo meno alla restrizione del contagio, che da mesi sta attanagliando il mondo intero.

“Sono giorni concitati, in cui si corre dietro l’emergenza e le emergenze.

In questa fase di emergenza non esiste maggioranza e opposizione ma esiste la Città di Casoria e la sicurezza dei suoi cittadini.

Sono da sempre aperto al dialogo e mai come ora lo reputo necessario e fondamentale. Per questo ho ascoltato utili suggerimenti sia dai consiglieri di maggioranza che di opposizione, che ringrazio.

È un momento difficile per tutti noi, ma gli sforzi che stiamo facendo sono certo che porteranno a risultati certi.

Inoltre continuo a ringraziare i dipendenti del Comune, i vigili urbani e la protezione civile che in questi giorni non hanno fatto venir meno la loro preziosa collaborazione” – ha dichiarato il Sindaco.

“Con soddisfazione prendo atto che il sindaco di Casoria sta ascoltando i suggerimenti della minoranza Consiliare” – il commento di Angela Russo sui social.