Casoria, è realtà la Biblioteca scolastica dell’I.C. 1° Ludovico da Casoria

Il plesso San Mauro dell’Istituto Comprensivo “1° Ludovico da Casoria” si arricchisce di una e più ampia biblioteca attraverso il progetto “Bibliotechi-amo”.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente MariaGrazia Puzone in collaborazione con la responsabile del progetto Giuseppina Sellitto, vuole ampliare la possibilità di fruizione di libri per tutti gli alunni della scuola e per la prima volta gli dedica uno spazio fisico, una vera e propria biblioteca, che potrà consentire agli studenti di arricchire la loro cultura in maniera slegata dal rendimento scolastico.

L’inaugurazione del 5 dicembre scorso è stata un vero e proprio evento con la partecipazione del sindaco Raffaele Bene, dell’assessore all’Istruzione Vincenzo Russo e di diversi scrittori e giornalisti legati al territorio. All’evento hanno partecipato infatti: Michele Casella docente, editore e direttore della collana” Storie di cuore” edizioni Paoline, Nicola Anacleria docente e scrittore, Antonio Botta docente e scrittore, Dario Sarnataro scrittore e giornalista sportivo e Vincenzo Aliberti editore con Renato De Rosa autore ed editore casa editrice SAREMO ALBERI.

Gli scrittori presenti si sono anche confrontati con tutte le classi della scuola primaria realizzando così dei momenti di confronto culturale e dialettico che hanno arricchito gli studenti.

Questa dell’I.C. 1° Ludovico da Casoria è una iniziativa unica e particolare che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per le altre scuole del territorio ed una esperienza pilota per aprire la fruizione di libri e quindi di cultura ad una platea più ampia possibile.