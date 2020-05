Casoria: dopo 8 giorni senza contagi, stasera un nuovo caso positivo di covid-19

Era dal 24 Aprile che non si registravano casi positivi al covid-19 nella nostra città. Stasera è arrivata la notizia di un nuovo caso positivo che già era in isolamento essendo il coniuge di una persona da tempo positiva. In questo momento i cittadini in cura sono 33, guariti 34 e 4 i deceduti.

Domani scatta la fase 2 e ci auguriamo che tutti dopo questo lungo periodo di quarantena, siano capaci di seguire le indicazioni date dalle istituzioni. Il distanziamento sociale, l’uso di guanti e mascherine sono fondamentali per convivere con il virus e con le persone in questa delicata fase.