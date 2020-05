CASORIA: DIFFERENZIATA AL 61%

La voglia di rialzare la testa è palese, importanti sollecitazioni arrivano poi dai comitati di quartiere; il comitato Quartiere Invisibile, ad esempio, protocollò e presentò alla passata amministrazione un vero e proprio report sulle zone di scarico illegale ed abituale nella frazione di Arpino, documento ripresentato e ripreso dall’amministrazione Bene per controlli con foto trappole, nonché per individuare le zone dove potenzialmente potranno essere installate le tanto attese video camere di sorveglianza.

“I dati di aprile della raccolta differenziata continuano ad essere positivi.Abbiamo raggiunto il 61% di raccolta differenziata.Chiaramente c’è ancora tanto da fare.L’impegno c’è, da parte nostra, per continuare a migliorare il servizio che sta portando buoni risultati e ci aspettiamo da parte di tutti i cittadini lo stesso impegno per migliorare il livello di raccolta e il decoro cittadino”. A dare la notizia Raffaele Bene, sindaco di Casoria dalla sua pagina web.

Notizie confortanti per la citta di Casoria, almeno sotto il punto di vista della raccolta rifiuti. La collaborazione dei cittadini tutti, alcuni anche costituitisi in associazioni, e la proficua collaborazione tra Casoria Ambiente con i suoi responsabili di zona e le guardie ambientali, stanno facendo ritornare la media della raccolta differenziata a livelli che fanno ben sperare per il futuro miglioramento e decoro cittadino.

Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali (cit.). Fondiamo le prime con l'educazione ed il senso civico , mentre le ali, la speranza di un futuro migliore, si conferiscono con il buon esempio di chi in prima persona si batte per ciò in cui crede. partendo da studi classici ritengo che la scrittura sia un ottimo strumento per farlo.