Casoria: dalla Regione arrivano le mascherine, diversi i furti

La Regione Campania ha consegnato circa 4 milioni di mascherine ai suoi cittadini negli ultimi giorni. Tramite i gruppi Facebook si è scoperto che variano per colore ed etichetta con o senza descrizione allegata.

L’iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, in accordo con Poste Italiane per la consegna, è arrivata anche a Casoria nella giornata di ieri in cui i cittadini si sono visti recapitare due mascherine per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti.

Purtroppo non mancano le lamentele e non solo per l’esiguo numero ( 2 a punto a famiglia) ma soprattutto perché non tutti potranno beneficiarne. Diverse le segnalazioni, infatti, di furti in diversi condomini e palazzi in cui le cassette postali sono fuori dai cancelli registrate in Via Principe di Piemonte, via Domenico Salierno e via Michelangelo.

Questo indecente comportamento, perché solo in questo modo può essere definito questa mancanza di decoro e rispetto nei confronti degli altri, si sta verificando anche negli altri comuni dell’hinterland napoletano. È una caccia alle mascherine dietro alla quale si celano la vigliaccheria e l’egoismo di molti soprattutto adesso che il prezzo è stato fissato a soli 0.50 centesimi.