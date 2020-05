CASORIA, DA OGGI RIPARTE IL MERCATO ALIMENTARE A VIA MACELLO

Buone notizie per gli ambulanti casoriani. Da stamane sarà consentito lo svolgimento del mercato alimentare di Casoria, che si terrà eccezionalmente in via Macello. Il sindaco Raffaele Bene ha disposto la ripresa del commercio all’aperto dopo che nella serata di mercoledì ha ricevuto dalla Regione Campania le linee guida per la ripartenza. Come al solito è stata lasciata alle amministrazioni comunali la responsabilità di regolamentare la situazione, il tutto in pochissime ore. Da oggi quindi ripartirà il consueto mercato nell’insolita ubicazione di Via Macello, con l’obiettivo di riportarlo già da Venerdì 29 maggio nella sua consueta sede, il Palazzetto “Domenico D’Alise”. Da domenica inoltre riprenderà lo svolgimento del Mercato delle Pulci nel parcheggio del centro polifunzionale “Casoria Park”. Il sindaco raccomanda come sempre ai cittadini e agli ambulanti responsabilità e attenzione nello svolgimento delle proprie attività.

Condividi su