Casoria.Covid-19 Disposizioni urgenti Ospedale “Santa Maria della Pietà”

Come riporta il portale Sancamillociparlaancora.com, è stata accertata la positività di un operatore non dipendente della struttura ospedaliera Santa Maria della Pietà di Casoria. Sottoposti al tampone naso-faringeo medici, impiegati e pazienti del nosocomio cittadino, circa trecento persone, con la rapida attivazione delle procedure di massima tutela previste dalle disposizioni anti Covid. Sospesi quindi prelievi, ricoveri programmati, visite ambulatoriali e interventi di prima assistenza, nella giornata di ieri. Saranno comunque garantite tutte le attività urgenti e indifferibile, in attesa che la situazione si ristabilisca e rientri l’allarme coronavirus nel polo ospedaliero comunale. L’intera situazione è gestita come sempre e come riportato nel Portale con la massima trasparenza e professionalità per il bene di tutti. Quindi, niente allarmismi, se non l’auspicio che a breve la situazione volgerà di sicuro alla normalità. Intanto proprio per fare chiarezza e trasparenza sulla vicenda, la Direzione dell’Ospedale ha convocato per domani mattina alle ore 10.30 una conferenza stampa.

