CASORIA CORONAVIRUS. CHIUSA UNA PALESTRA

Nuovo caso accertato di Coronavirus a Casoria, ma che riguarda una ragazza di Afragola. La giovane originaria di Afragola ha continuato ad andare regolarmente in palestra mentre era in attesa dei risultati del tampone per il Covid19. Appena avuta la notizia, il gestore della palestra Fitness Academy di Casoria ha subito avvisato le autorità sanitarie della positività della giovane iscritta del centro e ha richiesto il tampone per tutti coloro che erano entrati in contatto con la ragazza. Inutile si è rivelato l’utilizzo del termoscanner, che non è stato in grado di rilevare anomalie nella temperatura corporea della giovane, essendo asintomatica. La palestra resterà chiusa dal 4 giugno fino al momento in cui verrà scongiurata la presenza di ulteriori positivi all’interno della struttura.

ll proprietario della struttura, la “Fitness Academy”, appena è venuto a conoscenza dell’esito positivo del tampone, ha avvertito immediatamente le autorità sanitarie e tutte le persone entrate in contatto con la giovane. “La ragazza era asintomatica, non avevamo rilevato una temperatura bassa con il termoscan. La chiusura della palestra – dichiara il proprietario sui social, con un video con il quale ha allertato l’intera comunità locale, dopo aver avvisato tutti i clienti entrati in contatto con la ragazza – è stata una nostra precisa ed autonoma scelta etica e professionale, non imposta dalle autorità sanitarie dell’Asl. Abbiamo provveduto a far fare i tamponi a tutti quelli entrati in contatto con la ragazza. Al riguardo restiamo in attesa dei risultati. I primi tre tamponi sono risultati negativi. Il rispetto delle regole è fondamentale per evitare problemi, ed è ciò che chiediamo a tutti. La palestra fin dall’inizio della riapertura ha adottato le linee guida prescritte dal Ministero della Salute. Gli attrezzi sono stati sanificati, il personale ha usato guanti e plexiglass. Le distanze sono state rispettate tra un attrezzo ed un altro, prenotando l’eccesso dei nostri clienti in orari diversificati.Proprio il nostro sistema di prenotazione computerizzato ci ha permesso nella immediatezza di rintracciare i clienti che si erano allenati con la ragazza, avendo un quadro preciso delle persone entrate in contatto con lei.