Casoria: cordoglio in città per la scomparsa di Pasquale Fiorentino Sindaco galantuomo degli anni Ottanta

vittime del virus. Tra i Sindaci più amati di Casoria, ha amministrato la città in due fasi consecutivamente (dal 04.10.85 al 20.04.86 e dal 21.04.86 al 04.08.86), Erano altri tempi. La Democrazia cristiana era il partito di maggioranza relativa. Politico mite, educato e rispettato, trovatosi alla guida di Casoria in un periodo di grosse difficoltà dovute anche alla particolare situazione post terremoto. Ricordato, oltre che per il suo operato politico, come persona perbene e discreta. Commerciante del centro storico, aveva una oreficeria al Corso Umberto, una figura di altri tempi con un gran legame con la città.

L’ex primo cittadino Pasquale Fiorentino era ricoverato in ospedale da fine ottobre; non è riuscito a sopravvivere all’attacco della Covid-19, concorrendo ad allungare la lista dei nostri concittadini

