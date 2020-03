Casoria: convocazione del consiglio comunale per il 10 marzo

Il Comune di Casoria rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 10 marzo 2020 alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare sita in Piazza Cirillo. Sarà discusso il seguente O.D.G :

– approvazione verbali sedute precedenti;

– mozione sfiducia/revoca del Presidente del consiglio comunale ai sensi dell’art. 77 del regolamento di C.C. e 30 comma 9 dello statuto comunale;

– frazione Arpino – Cittadella : situazione attuale e prospettive;

– discussione sul PUC