Casoria: convocazione del consiglio comunale martedì 4 febbraio

Come reso noto dal Comune di Casoria, si comunica che su richiesta di sette consiglieri comunali il Consiglio comunale è stato convocato in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 4 febbraio 2020 alle ore 14:00 presso la Sala Consiliare sita in Piazza Cirillo.

Saranno discussi i seguenti O.D.G. :

– approvazione verbali sedute precedenti;

– dichiarazione informativa al Consiglio e al Dirigente competente circa il mancato appalto di manutenzione degli alloggi ERP, contratto scaduto il 31/12/2019, le modalità transitorie di manutenzione e di riscossione dei canoni adottate dal 1/01/2020 e modalità definitive di svolgimento di tale servizio;

– dichiarata situazione di carenza di personale nella società Casoria Ambiente e volontà espressa dal sindaco di assumere n. 40 unità;

– informativa circa la problematica degli alloggi Parco Buontempo e le attività messe in essere.