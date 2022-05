Casoria: continuano le iniziative le continuano le iniziative per l’Ucraina

Prosegue a Casoria la raccolta di beni di prima necessità per l’ emergenza ucraina. Nonostante le tante urgenze, fanno sapere i volontari della ONLUS AMBULATORIO DI MEDICINA SOLIDALE SAN LUDOVICO DA CASORIA, nella cui sede c’è un centro di raccolta di questi beni, per questioni logistiche e di conservazione si preferisce raccogliere alimentari a lunga o media conservazione, prodotti per l’ igiene della casa e della persona. Per gli alimentari occorrono olio di girasole, uova, farina, zucchero, acqua minerale, latte a lunga conservazione, fette biscottate, biscotti, merendine, caffè, pasta, marmellata, riso, olio extravergine, sale, pane e succhi di frutta. Per l’igiene della casa detersivo concentrato per lavaggio e per piatti, carta igienica e tovaglioli. Per l’igiene della persona bagnoschiuma, shampoo, sapone, gel disinfettante per le mani, dentifricio e cotton fioc. Le consegne vanno effettuate nella sede di via G. Rocco 30 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 18.