Casoria: Continuano i controlli di vigili, carabinieri e guardia di finanza.

Nuovo giorno di controlli nella nostra città. Vigili, carabinieri e Guardia di Finanza, in azione su tutto il suolo cittadino. Anche oggi il sindaco ha partecipato alle operazioni, e ha raccontato di una situazione tutto sommato sotto controllo. Poche le persone in giro se non per le commissioni necessarie e pochi assembramenti. Anche oggi sono state fatte alcune segnalazioni e sanzioni

Arrivano ancora segnalazioni di barbieri ed estetiste in giro per le case, e il sindaco condanna questo tipo di comportamento e invita a non riunirsi nelle case con altre famiglie per i pranzi di Pasqua e Pasquetta, ricordando come il 90% degli attuali positivi si siano contagiati all’interno del nucleo familiare.

