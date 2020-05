Casoria: continuano gli scarichi di rifiuti sul territorio

Solo pochi giorni fa sono state denunciate sei persone per lo stato di abbandono dei territori di proprietà ma questo non è bastato a fermare gli incivili.

A pochi giorni dalla bonifica del parcheggio di Via Pascoli, c’è stato un ennesimo scarico abusivo di rifiuti provenienti da attività commerciali. Stavolta, l’autore è stato individuato, sarà sanzionato e deferito all’autorita’ giudiziaria. Ricordiamo che già a inizio maggio erano stati individuati i trasgressori di Via Procida e via San Salvatore e sanzionati.