Casoria: consiglio comunale, opposizione insoddisfatta

Si è tenuto ieri il Consiglio Comunale a Casoria: all’ordine del giorno la discussione sui temi del lavoro e del diritto all’ abitazione.

In particolare, l’opposizione ha chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per la questione del parco Buontempo, degli alloggi di edilizia residenziale popolare e delle possibili assunzioni di disoccupati dato che Casoria Ambiente è sotto organico. In merito, il sindaco Raffaele Bene ha chiarito che qualora ci saranno le assunzioni, saranno nel pieno rispetto dei termini di legge mentre per il Parco Buontempo si aspetta l’intervento della Regione e per gli alloggi di edilizia residenziale popolare non è stata ancora presa una decisione.

“Purtroppo dal sindaco e dalla maggioranza alle nostre richieste e sollecitazioni non sono arrivate risposte concrete” ha affermato Angela Russo mentre Elena Vignati ha dichiarato: “Ci auguriamo che eventuali assunzioni non portino ad un ulteriore aumento della tassa rifiuti, il cui importo è già elevato”. Dal canto suo Pasquale Fuccio si è così rivolto ai cittadini: “Sarò al vostro fianco per far si che la vostra giusta battaglia arrivi al risultato da voi sperato”.