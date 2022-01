Casoria. Concerto Epifania Parrocchia S.M. delle Grazie: un successo in due serate

Presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, si è tenuto il programmato concerto dell’Epifania, patrocinato dal Comune di Casoria. E’ intervenuto il Sindaco Raffaele Bene, insieme al consigliere comunale Rino Fico. L’evento si è svolto in due serate, l’otto e il nove gennaio, ad entrambe le serate hanno partecipato 80 persone. Impeccabile il servizio d’ordine che ha controllato il possesso del green pass da parte degli spettatori e l’uso dei dispositivi di sicurezza e di prevenzione, come da disposizioni in materia di normative anti Covid. Ecco il commento del Sindaco Bene: “ È stata una esibizione straordinaria. L’armonia e la grazia regalate dalla corale e dagli orchestrali, egregiamente guidati dal giovanissimo direttore, hanno allietato tutti i presenti. Complimenti a loro e consentitemi un ringraziamento ai fedeli della parrocchia ed al Parroco, quotidianamente impegnati a mantenere viva la nostra Comunità”