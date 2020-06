Casoria: commozione e cordoglio per la scomparsa di Suor Elvira Piscopo

Casoria piange per la prematura scomparsa di Suor Elvira Piscopo. Una religiosa appartenente all’ordine delle Suore Elisabettine Bigie, fondato da San Ludovico: il San Francesco casoriano dell’Ottocento. A soli 46 anni, Suor Elvira alle ore 2.00 del mattino di oggi 17 giugno, ha consegnato il suo spirito nelle mani del Signore. A seguito di una terribile malattia affrontata con il coraggio della fede incrollabile che emanava e diffondeva con la sua immensa dolcezza, inondando tutti quelli che hanno avuto la fortuna e l’onore di incontrarla e di conoscerla. Suor Elvira si è spenta nel giorno della celebrazione della memoria liturgica di San Ludovico. Un segno dell’amore immenso che Suor Elvira ha avuto per l’intera sua pia parabola terrena per il fondatore dell’Ordine. Volando in cielo tra le sue braccia proprio in questo 17 giugno, con il suo indimenticabile sorriso, la sua bontà e la sua straordinaria fede. Centinaia i messaggi di cordoglio e di dolore che a valanga stanno postando sui social le persone che l’hanno conosciuta ed amata. Non solo da Casoria, dove aveva vissuto prima del trasferimento a Roma, ma anche da altre città della provincia di Napoli. La ricordiamo e la ricorderemo per sempre nel suo infaticabile impegno per la canonizzazione del “ Fraticello d’Oro” quel Padre Ludovico da Casoria, apostolo della carità, nel nome del quale aveva consacrato la sua vita. Sempre allegra, gioiosa, pronta a consolare gli altri, e profferire parole di conforto e di speranza. Insomma un vero angelo del Signore, che da oggi, accompagnata dagli Angeli è già nel Paradiso a godere del misericordioso amore di Domineddio per l’eternità, insieme a San Ludovico. Domani in mattinata Suor Elvira verrà portata ad Appio Claudio dove sarà celebrata la messa ed il saluto. Alle ore 15.00 sarà allestita la camera ardente nella casa Natale di P. Ludovico qui a Casoria. Il 19 giugno, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons, Lucio Lemmo alle ore 11.00 presso la Basilica pontificia minore di San Mauro. Queste in sintesi le notizie che diffondiamo per dare la possibilità a tutti quelli che l’hanno conosciuta ed amata di poterle dare un ultimo saluto. Ci piace dedicare a Suor Elvira un frammento del Poeta greco Menandro, che lei, ne siamo certi, avrebbe apprezzato in considerazione della sua grande cultura: “Muor giovane colui ch’al cielo è caro.” Proprio così Carissima Suor Elvira: il Signore ti ha voluta con Lui, in virtù del suo grande amore per te! Infine esprimiamo, come giornale e personalmente le nostre più sentite e partecipate condoglianze alle Carissime Suore Elisabettine Bigie, che onorano la città di Casoria con la loro preziosa ed instancabile testimonianza degli insegnamenti del Nostro grandissimo San Ludovico. G.S.

