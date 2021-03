Casoria, chiuse le ville comunali il sabato e i festivi.

Il sindaco di Casoria, con una apposita Ordinanza ha deciso di chiudere tutte le ville comunali presenti sul territorio nei sabato e domeniche. La chiusura è estesa anche ai giorni festivi.

Il provvedimento si è reso necessario nell’ambito delle misure di competenza dei sindaci per contenere il contagio da Covid19, in preoccupante rialzo in tutta la Campania che sembra essere destinata ad esser dichiarata zona rossa dal Ministero della Salute.

Un provvedimento che potrebbe arrivare domani ed andare in vigore da lunedì.

La decisione di chiudere le ville comunali è scaturita anche dal comportamento irresponsabile di molti cittadini che si sono riversati in questi polmoni verdi nello scorso weekend, incuranti delle regole sull’uso delle mascherine e del distanziamento sociale.