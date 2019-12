Casoria: carabinieri fermano 3 rapinatori di farmacia

In data odierna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Casoria, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di tre persone rispettivamente di anni 25, 21 e 20, residenti in Casoria e Napoli, essendo emerso a loro carico un grave quadro indiziario per rapina aggravata.

Due degli indagati sono accusati di avere commesso una rapina in danno di una farmacia di Casoria nel corso della quale, facendo uso di un coltello, si facevano consegnare l’incasso, tentando di asportare anche il dispositivo “roller cash” senza però riuscirci. Gli autori dell’episodio si dileguavano poi a bordo di uno scooter condotto da un complice.

Le attività investigative, svolte con l’ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nonchè dai successivi rilievi svolti dai carabinieri del Ris di Roma, hanno consentito di raccogliere numerosi elementi indiziari a carico degli indagati ritenuti, secondo l’ipotesi accusatoria, gli autori dell’episodio criminoso.

Sono stati inoltre, sequestrati presso l’abitazione di uno degli indagati i capi di abbigliamento e lo scooter che si ritengono essere stati utilizzati nel corso della rapina.