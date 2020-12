Casoria: bollettino Covid-19

Come di consueto, il sindaco di Casoria Raffaele Bene comunica, attraverso la sua pagina Facebook, che i concittadini positivi al Covid-19 attualmente sono 1052, dei quali 1010 in isolamento domiciliare e 42 ricoverati in ospedale.

Inoltre, si aggiungono altri 96 cittadini ai guariti che salgono a 1212 casi.

In vista delle festività sono in molti propensi ad uscire per lo shopping natalizio rischiando di creare assembramenti, rischiosi per sé e per gli altri, annullando tutte le misure contenitive adottate durante l’emergenza.

Pertanto, il suo invito è di essere responsabili indossando la mascherina anche all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale e uscendo solo laddove strettamente necessario.

