Casoria, azioni di contrasto del cavallo di ritorno della polizia locale

Sono già due le auto rubate recuperate dalla Polizia Locale di Casoria nel corso di operazioni finalizzate a prevenire il fenomeno criminale del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Attività coordinate dal Comandante Giuseppe Sciaudone e promosse dall’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio e dal sindaco Raffaele Bene.

Si tratta quasi sempre di auto nuove, pluri accessoriate, rubate spesso nei territori limitrofi e condotte nelle zone periferiche di Casoria.

Infatti, il 5 gennaio scorso gli operatori Acerra, Borzillo e Fiumarelli hanno recuperato una Nissan Qashqai nella zona di Arpino mentre ieri gli operatori De Riso e Fiumarelli hanno recuperato a Casoria centro una Fiat 500 nuova fiammante, rubata a Melito ad una persona di fuori regione che si trovava da parenti durante le feste.

Il resto del cosiddetto “cavallo di ritorno” rientra nella fattispecie della estorsione punito dall’articolo 629 del Codice Penale il quale nel suo combinato disposto con altre norme penali prevede la punizione anche per i cosiddetti intermediari che in alcuni casi si intromettono con le vittime per cercare sconti. Anche le stesse vittime possono incorrere in responsabilità per l’omessa denuncia.

In proposito l’assessore Colurcio dichiara: “Unitamente al Comandante Sciaudone abbiamo deciso di intraprendere, tra le altre anche questa attività a seguito di alcune segnalazioni provenute dagli stessi operatori della polizia locale riguardo l’attivazione di bande dedite a questo tipo di furti durante le festività. Sulla base di elementi investigativi gli operatori decidono di pattugliare porzioni del territorio. Fin’ora stiamo avendo a risultati eccellenti, segno della profonda conoscenza del territorio da parte di tutte le componenti della Polizia Locale di Casoria”.