Casoria, avvistata una volpe in via Calvanese. Cittadini incuriositi dalla presenza dell’animale

Curiosi avvistamenti si stanno registrando in questi giorni a Casoria. Come testimoniano le numerose foto dei cittadini condivise sui social network, al calar del sole una simpatica volpe si aggira per le strade di via Calvanese e via Enrico Caruso presumibilmente in cerca di cibo. Una presenza insolita quella segnalata nel quartiere Castagna, finito in poco tempo sulla bocca di tutti per via dell’inconsueto ospite che da un paio di notti anima le vicende del vicinato.

Tanti i messaggi a riguardo postati su Facebook e Instagram dai casoriani, intenzionati a offrire cibo e riparo allo spaesato animale, la cui provenienza resta tuttora un mistero. Non è mancato chi, allarmato, ha chiesto di non pubblicare foto della volpe in modo da metterla al riparo da eventuali cacciatori o malintenzionati. Resta da capire se la zona, nell’ultimo periodo protagonista di altri avvistamenti faunistici, sia diventato habitat di altre specie dello stesso animale, il quale potrebbe non essere l’unico esemplare ad aver scelto il quartiere Castagna come sua nuova dimora.