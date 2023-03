Casoria, attivato il numero verde di Casoria Ambiente

Casoria Ambiente vuole essere sempre più vicina ai cittadini, strutturandosi per dare risposte in tempi brevi. È attivo il numero verde 800120486 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. Questo servizio è a disposizione della cittadinanza per:

— chiarimenti sulla raccolta differenziata

— gestire le richieste di manutenzione e sostituzione dei contenitori condominiali per la raccolta differenziata

— informare su tutti i servizi prestati, sulle nuove campagne di educazione ambientale e sugli orari delle isole ecologiche

— segnalare problematiche riscontrate sul territorio o nella realizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e diserbo

— prenotare il ritiro di ingombranti e sfalci d’erba.