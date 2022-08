Casoria, arrestato topo d’appartamento

A Casoria i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto in abitazione C.P., 46enne di del rione Traiano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione di via Francesco Petrarca. In casa non c’è nessuno ma quei rumori insospettiscono il vicinato che chiama il 112. Il 46enne prende del denaro – 470 euro – e fugge ma la gazzella è sul posto. Nasce un inseguimento a piedi che termina poco dopo. L’uomo viene bloccato e arrestato non prima di una colluttazione.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio mentre la somma in denaro è stata restituita ai legittimi proprietari.

