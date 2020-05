CASORIA: ARRESTATO DAI CARABINIERI PLURIPREGIUDICATO 52ENNE

Di Andrea Papaccio – I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno individuato in Via Cavour, a Casoria, un pleripregiudicato 52enne reo di aver violato la libertà vigilata a cui era sottoposto. L’uomo, recidivo nel non rispettare le misure cautelari a cui è sottoposto, è considerato dalle forze dell’ordine come un soggetto altamente pericoloso, a causa dei suoi numeri reati come rapina, lesioni, estorsione e porto di armi. A causa della reiterata condotta delittuosa dell’uomo, il giudice di sorveglianza aveva deciso per l’affidamento del 52enne ad una colonia di lavoro, provvedimento che non è stato possibile applicare dato che da dicembre l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. Fino all’epilogo odierno, quando è stato rintracciato a Casoria intento a passeggiare nei pressi dell’ufficio postale di Via Cavour. Il criminale verrà immediatamente tradotto in una struttura in Abruzzo.

Condividi su