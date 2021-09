Casoria: arrestate due persone per furto aggravato

Lo scorso 10 settembre gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, mentre erano di pattuglia, hanno notato due auto al corso Malta che, alla loro vista, si sono date alla fuga. Gli operatori hanno effettuato dei controlli e hanno rilevato che una delle autovetture era già stata segnalata perché precedentemente asportata in via Petrarca. Successivamente l’uomo alla guida del veicolo rubato, ha abbandonato la vettura per raggiungere l’altro uomo e insieme si sono dati alla fuga ma sono stati bloccati dagli agenti. I poliziotti hanno rinvenuto due chiavi di autovettura, una centralina per l’accensione, un’asta di ferro e diversi strumenti atti allo scasso.

Gli uomini sono stati identificati e arrestati per furto aggravato. Si tratta di un 45enne di Casoria al quale sono state sottoposte le misure di obbligo di dimora nel Comune e la presentazione alla Polizia Giudiziaria e un 48enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine.