Casoria – Arpino: segnalazione di pericolo pubblico, igienico e ambientale in via Vicinale Marrazzo

Il consigliere comunale Gennaro Trojano ha protocollato una segnalazione di pericolo pubblico, igienico, sanitario ed ambientale. In seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini è emerso che in Via Vicinale Marrazzo, nella frazione di Arpino, esiste un depuratore di acque reflue dismesso e senza attività di manutenzione ormai da tempo.

“Ritengo che la sicurezza e la salute pubblica prescinda da qualsiasi difficoltà economica e l’amministrazione deve attuare tutte le misure necessarie per reperire i fondi necessari per tutelare il cittadino.

Lo stato di degrado del depuratore delle acque reflue ha raggiunto livelli altissimi, e mette seriamente in pericolo non solo la salute, ma anche la sicurezza dei cittadini, le vasche scoperte rappresentano un grave pericolo e per questo l’amministrazione deve immediatamente intervenire” – ha dichiarato Trojano.

Pertanto, nell’espletamento delle sue funzioni, chiede al Sindaco di Casoria Raffaele Bene, all’ Assessore ai lavori pubblici Francesco Russo e al Dirigente settore ambiente Giuseppe Sciaudone di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti idonei e necessari a garantire la pulizia e la messa in sicurezza del depuratore e delle aree circostanti per consentire il regolare transito dei pedoni e la loro sicurezza.