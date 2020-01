Casoria Arpino, giovane muore tragicamente alla guida della sua auto.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte di un giovane all’alba di questa giornata all’interno di un parco privato in Via Bonito ad Arpino. Poco prima della morte Aldo Miranda, questo il nome della vittima, che era alla guida della sua auto, si è schiantato contro altre auto in sosta. Probabilmente un malore la causa del tragico fatto come riportato da Il Meridiano News. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri accorsi sul posto per i rilievi. Sull’episodio, la cui esatta dinamica resta da chiarire, stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, al momento ancora sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso.

