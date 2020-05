Casoria – Arpino: appello alla città per emergenza sanitaria

Orlando Esposito, portavoce, in rappresentanza di un comitato spontaneo di circa 300 cittadini della frazione Arpino – Casoria ha lanciato un appello a tutta la città di Casoria.

I suddetti cittadini sono rimasti senza medico di base dalla fine dello scorso aprile in seguito al pensionamento del medico di base Gianfranco Coraggio. In particolare, i suoi 1375 assistiti sono costretti a rivolgersi a medici del centro città perché ad Arpino non ci sono medici di base disponibili ma purtroppo è troppo distante e difficoltoso spostarsi a Casoria soprattutto per le persone anziane.

Pertanto Orlando Esposito e il comitato chiedono un nuovo medico o l’apertura di nuovi studi medici ad Arpino.

“Abbiamo raccolto l’appello di Orlando Esposito portavoce del comitato dei cittadini che si sono visti negare il medico di base per l’avvenuto pensionamento del dott. Coraggio.

Seguiremo gli eventi incalzando le autorità sanitarie affinché risolvano il problema nel minor tempo possibile ” – ha dichiarato Angela Russo, vicepresidente del Consiglio comunale.

Anche il Movimento Cinque Stelle di Casoria con i suoi consiglieri Vignati, Baratto e Palumbo, appoggia la battaglia dei 1375 cittadini di Arpino che si trovano senza medico di base, con una circostanziata istanza al Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria, chiede di adoperarsi per risolvere questo increscioso problema, che riguarda il diritto alla salute dei cittadini di Arpino.