Casoria apre un nuovo asilo nido

Grazie ai fondi del PNRR è stato possibile ottenere un finanziamento per un milione e 233mila euro destinato alla riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni. Il progetto prevede asili nido e centri polifunzionali per la famiglia.

“Il Miur ha concesso alla nostra Città un importante finanziamento per la realizzazione di un asilo nido nel cuore della città, ovvero in una struttura attualmente inutilizzata in via Castagna” – ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

Risulta essenziale tale apertura in una zona, fino ad ora, carente di servizi.

D’altro canto, il primo cittadino ha reso noto che il programma di rigenerazione urbana fondamentale per la città non termina qui e che è stata effettuata una ulteriore richiesta di finanziamento per tutta la zona di via Calvanese.

“Siamo molto soddisfatti perché dopo il primo asilo nido di Via Primo Maggio ad Arpino e la struttura che stiamo per cantierare al quartiere Stella, si tratta del terzo asilo nido che nascerà in Città.

Un segnale importante per tutti i genitori ed in particolare per le mamme che scontano ancora enormi difficoltà nel conciliare il proprio ruolo di mamma con il mondo del lavoro” – ha concluso.