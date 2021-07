Casoria, approvato pacchetto tariffe TARI 2021

Un importante intervento è stato deliberato questa mattina in consiglio comunale. Si tratta del pacchetto delle tariffe TARI 2021 con annesso il nuovo regolamento. Seppur in una situazione di dissesto finanziario, l’Amministrazione comunale è riuscita a far approvare un’operazione fondamentale per le tasche dei casoriani, che si vedranno alleggerire notevolmente il carico dei tributi.

Già nel 2020 i cittadini avevano constatato una riduzione del costo di gestione dei rifiuti di quasi ottocento mila euro in meno rispetto al 2019. Merito della giunta è quello di aver favorito l’applicazione di uno sconto del 10% sulla quota variabile. Aiuti in arrivo anche per le piccole e medie imprese più colpite dalla pandemia, a cui verrà riservata una detrazione del 53%. Ugualmente, la decurtazione è stata assicurata agli studi professionali lesi dall’emergenza sanitaria. Nel complesso, codesti provvedimenti economici favoriranno un risanamento contenuto dell’evasione del 10%, mettendo in luce ancora una volta il grande interesse del sindaco Raffaele Bene verso i temi più complessi della nostra città.