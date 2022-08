Casoria, approvato il riequilibrio di bilancio

di Maria D’Anna – Approvata dal Consiglio Comunale di Casoria la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale dello stesso bilancio relativo al periodo di previsione finanziaria per il 2022-2024. È un atto che serve a confermare l’attendibilità delle previsioni di bilancio sia riguardo le entrate che le uscite, come spiega l’assessore al ramo Rosario Poliso e verificare squilibri potenziali di cassa che potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di bilancio ed apportare, se eventualmente necessario, modifiche per rendere le previsioni il più attendibili possibile. “L’ Amministrazione Comunale ha dovuto fronteggiare la maggiore spesa per i rincari energetici“ asserisce Poliso. “La manovra ha riguardato anche la necessità di adeguare l’ accantonamento di risorse finanziarie alle passività potenziali ed il finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio. Si è discusso anche delle maggiori entrate derivanti da trasferimenti statali e regionali destinati a specifiche funzioni e progetti sociali; altri contributi invece sono stati previsti in bilancio per investimenti a valere sul PNRR.” Ha rimarcato inoltre l’importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate, chiarendo che a breve sarà completato l’iter amministrativo per l’esternalizzazione del servizio e l’adozione di un regolamento di contrasto al fenomeno dell’evasione tributaria, che deve essere visto come uno strumento di equità sociale e fiscale. Sono stati altresì trattati temi legati alla gestione del patrimonio che ha visto la Giunta Comunale recentemente impegnata con un preciso atto di indirizzo. “Nonostante le tante difficoltà” conclude l’ assessore Poliso “possiamo ritenerci soddisfatti per aver compiuto un ulteriore passo in avanti sul risanamento dell’ Ente Comune“.