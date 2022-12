Casoria, approvato il PUC

Il Consiglio Comunale nella seduta appositamente convocata del 27 dicembre ha approvato il Piano Urbanistico Comunale della Città di Casoria, strumento normativo fondamentale per il governo del territorio.

Il Piano di Casoria si caratterizza per le proposte in tema di riqualificazione e rigenerazione urbana; in un territorio urbanizzato per circa il 90 % del territorio comunale, che ha subito cicli edilizi molto intensi negli ultimi decenni del secolo scorso, anche di natura abusiva.

La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di tutela delle aree ancora libere da edificazione, soprattutto per quelle contigue ai grandi assi infrastrutturali, autostrade, linee ferroviarie, rappresenta la risposta ideale alla storia urbanistica della città.

Il PUC è suddiviso in una parte “strutturale”, estesa all’intero territorio comunale e vigente a tempo indeterminato, ed una componente operativa per le “aree dismesse”, per le zone non edificate e per il centro storico che ha valenza quinquennale come prevede la legge regionale sul governo del territorio.

Nel Piano sono integrate le opere e gli interventi finanziati dall’Unione Europea in corso di realizzazione e costituiscono l’innesco della rigenerazione urbana e dello spazio pubblico aperto cittadino, e contestualmente propone forme di intervento ad iniziativa privata, perseguendo la massima flessibilità, come ad esempio per le “aree dismesse”.

Nella componente strutturale è inserito il Piano di Recupero del “centro storico”, nella consapevolezza che si tratta di una parte della città che ha bisogno della massima attenzione ed ogni sforzo per arrivare alla sua riqualificazione; in continuità e coerenza con tale assunto possono leggersi le scelte fatte per gli interventi del PICS, per la maggior parte ubicati nel centro storico o nelle aree direttamente contigue.

Il Piano è stato adottato nel dicembre 2021 dalla Giunta Comunale, successivamente è stato pubblicato per essere osservato, in tale periodo sono pervenute sessanta osservazioni, un numero molto limitato rispetto agli abitanti della città di Casoria, a suffragare la tesi secondo la quale la cittadinanza nelle sue varie componenti, dalle professioni, all’imprenditoria, dalle associazioni ai cittadini, aspettano che si proceda con l’attuazione del nuovo Piano, anche per dotare Casoria di uno strumento urbanistico che riesca ad interpretare e sostenere le dinamiche di miglioramento della vivibilità urbana.

Soddisfazione è stata espressa da sindaco Raffaele Bene che ha parlato di una seduta di Consiglio storica:

“Casoria ha finalmente avuto un nuovo Puc. Sono orgoglioso che a dare questo strumento necessario sia stata l’Amministrazione che guido. Approvare un Piano Urbanistico tanto complesso è stato certamente il risultato di un lavoro di squadra e per questo voglio ringraziare chi ha colmato questa lacuna dopo 40 anni. Insieme alla maggioranza voglio ringraziare il dirigente comunale che lo ha curato, le associazioni, i professionisti, gli esperti, l’opposizione e in particolare del Movimento 5 Stelle che ha votato a favore del piano ritenendolo in linea con l’idea di una Casoria moderna. Di fronte a scelte che decideranno il futuro dei nostri figli il senso delle istituzioni è giusto che conti di più dell’appartenenza – ha detto il Sindaco – col nuovo Puc approvato Casoria smette di essere un paese esposto alle speculazioni edilizie e diventa una Città Territorio moderna e Green. Sarà possibile raggiungere Aeroporto o Alta Velocità senza usare l’auto, ci sarà un’area universitaria e saranno recuperate le zone dismesse. Sarà soprattutto una Città Multicentrica: ci saranno più centri ognuno con i propri servizi – ha concluso il primo cittadino – non si torna più indietro, Casoria non resterà più indietro: chi la governerà avrà gli strumenti per renderla moderna e fruibile. Abbiamo scritto un pezzo di storia dopo quasi mezzo secolo di attese e promesse. E lo abbiamo fatto insieme con lavoro e sacrificio.”