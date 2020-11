Casoria. Antonio Comi, campione internazionale di Kickboxing e Muay: lo sportivo vanto della nostra comunità

Il ventisettenne Antonio Comi è un maestro e vincitore di diversi titoli in sport da combattimento ma allo stesso tempo è un ragazzo umile e determinato.

Anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene parla di lui sui social e del suo impegno per la comunità :

“Il casoriano Antonio Comi, campione internazionale di Kickboxing e Muay Thai, è una delle figure di cui andare orgogliosi”.

Inoltre, lo sportivo, tra le tante sfide, ha dovuto affrontare quella del Covid-19. Nonostante la sua giovane età, il coronavirus gli ha fatto perdere ben 15 kg , per questo invita tutti a non prendere alla leggera questo virus perché fa tanto male, come riportato in una intervista dal “ il CasaleNews”.

“Un esempio da seguire, soprattutto in un momento difficile come quello attuale.

Lo sport fa crescere ed ha una funzione sociale fondamentale e l’esempio di chi, con sacrificio e passione, riesce a raggiungere obiettivi importanti, deve essere da riferimento per tutti i ragazzi che troppo spesso sono distratti da cose futili e superficiali” – ha concluso il primo cittadino.