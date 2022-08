AVVISO AI CITTADINI

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE I SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE E STATO CIVILE) SONO STATI TRASFERITI IN VIA PIO XII n. 130 (EX PRETURA). IN VIA PROVVISORIA, L’UFFICIO CARTE D’IDENTITA’ E’ GARANTITO ANCHE IN PIAZZA CIRILLO N. 1 (SEDE VECCHIA).