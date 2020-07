CASORIA AMBIENTE: OPERAZIONI DI PULIZIA IN VIA ARPINO E SULLA SS SANNITICA. ORA CITTADINI CHIEDONO INTERVENTI IN VIA TORRENTE E VIA ENRICO CARUSO

Casoria Ambiente continua l’operato di risoluzione delle problematiche segnalate dai cittadini. Ieri mattina è stata infatti ripulita la zona di Arpino adiacente al supermercato Decò, come richiesto da alcuni abitanti del luogo che chiedevano a gran voce l’intervento della nettezza urbana. Nelle stesse ore sono stati effettuati interventi di pulizia anche sul tracciato della Strada Statale Sannitica e di alcune vie limitrofe, arterie importanti della viabilità cittadina. I casoriani hanno inoltre richiesto un intervento tempestivo in Via Torrente e in Via Enrico Caruso, data la mancanza di pulizia e di decoro sulla carreggiata e sui marciapiedi, problematica che rende difficile la deambulazione dei pedoni e la circolazione delle vetture. Gesti importanti quelli compiuti da Casoria Ambiente, che dimostrano la vicinanza dell’amministrazione comunale e in generale della politica ai bisogni di cittadini. Solamente pochi giorni fa alcuni teppisti avevano rimosso dal marciapiede di Via Salvatore Di Giacomo un cestino gettacarte installato da pochissimi mesi. Azione che però non ha scoraggiato le istituzioni a rinunciare al loro lavoro di riqualifica del territorio.

