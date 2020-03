CASORIA: ALTRI DUE NUOVI CASI DI COVID 19.L’ANNUNCIO DEL SINDACO BENE

“Amici, sono appena rientrato al Comune perché mi sono stati comunicati dall’ASL NA2 NORD altri due casi di Covid-19 a Casoria.

Come sapete ho intensificato i controlli ed ho chiesto al Presidente Vincenzo De Luca l’intervento dell’Esercito in città, ma il mio appello per voi resta sempre lo stesso: RESTATE A CASA” Questo il nuovo annuncio del Sindaco Bene, dalla sua pagina social nei consueti aggiornamenti dati alla città, in questi momenti davvero difficili per il nostro Paese, e per la nostra città. Il Sindaco ha anche comunicato che il Territorio è presidiato dai Vigili Urbani, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Protezione Civile. Ed a breve ci saranno anche contingenti di soldati dell’Esercito italiano, che come annunciato dal Presidente della Regione Campania De Luca, stanno arrivando in Campania. Complessivamente saranno impegnate 100 unità per questa prima fase. Poi si procederà a una programmazione più organica. Lo ha comunicato questa mattina al Presidente Vincenzo De Luca il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Per definire nei dettagli l’organizzazione della missione, si riunisce oggi il Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica con i Prefetti della Campania interessati. Questo il comunicato diramato dalla Regione. L’unico rimedio alla diffusione del contagio è quello di restare a casa. I casi di assembramento non autorizzato possono essere segnalati alle Forze dell’ordine ed al Sindaco.

