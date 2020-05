CASORIA: 39ENNE SEGREGATA IN CASA E MALTRATTATA. ARRESTATO IL MARITO VIOLENTO

di Andrea Papaccio – Ancora violenza di genere in Campania. Grazie all’anonima segnalazione di un cittadino, i carabinieri del nucleo di Casoria hanno soccorso una donna di 39 anni, vittima dei soprusi e della violenza del marito. L’uomo teneva la moglie segregata in casa senza darle la possibilità di uscire dalla propria dimora, dove era maltrattata e insultata dal dispotico coniuge. Come riporta Cronache della Campania, l’uomo già noto alle forze dell’ordine per svariati reati, è stato arrestato dalle autorità. La donna ha raccontato di aver subito violenza, sia fisica che psicologica, durante tutto l’infausto matrimonio.

