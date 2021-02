Casoria: 20enne tenta il suicidio, provvidenziale una tettoia

Una tettoia in plastica, di quelle maledette da chi abita ai piani bassi dei condomini, è stata provvidenziale per salvare la vita di una ventenne che ha tentato il suicidio in via Principe di Piemonte. Un sabato pomeriggio, uno qualunque. Il boato, gli attimi di paura, poi la corsa del 118 che constata come la giovane vita di uno dei fiori di questa città, frenetica e distratta, sia salva.

Dopo lo schianto per la caduta dal quarto piano la ragazza è rimasta intontita, in stato di shock ma fortunatamente cosciente, è così che l’hanno trovata i sanitari e la polizia locale al momento dell’intervento. Ricoverata al pronto soccorso con probabili fratture alle gambe, sarà curata e assistita da chi le vuole bene perché certi propositi restino per sempre lontani.