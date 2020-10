Cashback di Stato, cos’è e come funziona

Quindi niente paura. Quando ci troviamo davanti al bonus cashback non siamo obbligati a pagare le tasse. O quanto meno questa sarebbe la volontà del Governo, dato che per il momento non esistono dei riferimenti normativi ufficiali a cui fare riferimento.

Il Garante Privacy si è accertato che i dati relativi a spese e consumi non vengano utilizzati per altre finalità e che tali informazioni restino in uso soltanto per il tempo strettamente necessario

all’esercizio del cashback, dopodiché saranno eliminati.

Il supercashback finale sarà offerto ai consumatori che avranno effettuato il maggior numero di operazioni: non sarà influente la cifra, insomma, ma il numero delle operazioni registrate. La scelta

è stata dettata dalla necessità di premiare non tanto chi spende di più, quanto chi meglio adotta i sistemi cashless nella propria vita quotidiana. Anche un semplice caffé al bar, insomma, può valere ai primi del premio finale, riservato ai 100 mila cittadini più virtuosi.

È importante sottolineare che, ai fini del cashback, non sono calcolate le spese online, ma soltanto quelle presso gli esercenti sociali.

Questa appare come una scelta ovvia, per due motivi: una questione diretta e primaria, ossia lo stimolo ai pagamenti con carta; una questione indiretta, ossia lo stimolo alla spesa nei negozi presso

gli esercizi commerciali locali, già fortemente in difficoltà dopo la parentesi pandemica.