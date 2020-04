Carmen Nollino: orgoglio casoriano. Appena laureata parte per Alba: ” Io sono Infermiera, non esiste Nord e Sud.”

Di Elena Petruccelli – Sui social centinaia di messaggi di affetto e abbracci virtuali da parte della sua città. ‘In bocca al lupo piccirè’, ma lei Carmen Nollino ha fatto una scelta da adulta, in prima linea a combattere contro la pandemia. Era il 26 giugno del 2012 quando Andrea Nollino, a soli 42 anni è stato ucciso da un proiettile vagante esploso da due criminali a bordo di uno scooter. Le 8.00 del mattino, il proiettile lo raggiunge mentre apre la saracinesca del suo bar davanti la basilica di San Mauro. Un giorno terribile per Casoria che perde un amico, una tragedia per la sua famiglia, sua moglie e tre figli. Oggi Carmen ha 23 anni, si è laureata da pochi mesi in Infermieristica e ha deciso di svolgere il suo primo lavoro nell’epicentro dell’emergenza convid 19. Riusciamo ad ottenere un’intervista e lei vuole sottolineare un messaggio importante :

‘ Troppo spesso abbiamo sentito diverbi tra nord e sud, tra chi avesse la migliore sanità, a chi facesse le migliori scoperte, più o meno contagi. Ma questa non è una gara, non si può giocare sulle vite umane, la vita è il bene più prezioso. Tutto questo è allucinante. Non appartengo a nessuna regione, a nessuna rivalità, io sono un’INFERMIERA e questo già va oltre!

E chi pensa a che nord e il sud siano due mondi opposti pecca di banalità.

Io sono napoletana e ne vado fierissima, ma sono italiana è ne vado ancora più fiera. Sento ad oggi di essere qui, ad Alba in provincia di Cuneo, nel posto giusto al momento giusto’.

Carmen non è sola in questo nuovo lavoro come ci racconta :

‘Siamo 5 ragazze di età compresa tra i 22 e 24 anni, laureate insieme in infermieristica presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli con polo al A.O Monaldi, che ringraziamo per la grande formazione. Insieme a me è partita Ida, un’altra ragazza del gruppo, lei è la mia compagna di viaggio. Avere un’amica con te in trincea significa davvero sentirsi a casa’.

Cosa significa lavorare con pazienti covid?

Andremo come accennato prima a lavorare proprio con pazienti Covid19 positivi nel reparto di medicina generale. Lavorare con un paziente Covid19 significa lavorare con un paziente che soffre, ma in silenzio, un paziente che non solo combatte contro la patologia in sè, ma combatte contro la paura della solitudine, della disperazione, che a parer mio è il peggiore dei mali. Sapere di entrare in una struttura ospedaliera e non avere la minima idea dei giorni che ti restano, se potrai più vedere il volto o la voce di tuo figlio, di tua madre, di tuo marito è straziante.

Lavorare con pazienti Covid19 positivi, significa perdere la parte prettamente umana del nostro lavoro, non poter comunicare con un tocco, con uno sguardo, una smorfia del viso. Siamo tante donna e uomini straordinari con tutoni bianchi che cercano di fare il possibile.

Credo che quest’esperienza lascerà in ognuno di noi solchi profondissimi, sarà impossibile dimenticarla. Ma allo stesso tempo, ci dà l’opportunità di plasmare l’infermieri che vorremmo essere domani, ci ricorda chi siamo e quale sia il nostro scopo.

Tutto quello che vedi o provi durante il cammino universitario è totalmente diverso a come si presenta la realtà, soprattutto questo tipo di realtà. Avere la forza, il coraggio, la determinazione di poterlo fare.

Ammiro tantissimo i miei colleghi infermieri che negli ospedali della Campania, stanno danno il massimo, il mio pensiero va a loro sono di grande ispirazione per me.

Questa è la vita che ho scelto di fare e da qui inizia il mio cammino.

Un pensiero per il suo papà che è il suo esempio:

‘Ogni scelta, ogni pensiero viene mosso grazie all’immensa voglia di riscatto nei suoi confronti. Vorrei farlo rivivere in ogni mio gesto è il mio angelo custode. Se sono qui è anche grazie a lui, per l’eredità più grande che mi abbia mai potuto lasciare: il senso della vita, il senso del coraggio, il prodigarsi per il prossimo, il senso di aiuto. Se chiedessi in giro qual è la prima cosa che ricordano di lui, ti risponderebbero sicuramente la sua grande disponibilità e altruismo, io voglio essere così. E spero che da lassù sia fiero di me’.