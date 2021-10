Carambola di ritorno dal sabato sera, miracolate quattro ragazze

Uno spettacolare incidente stradale che poteva avere conseguenze gravi è avvenuto ieri mattina molto presto in via Pio XII.

Un’auto guidata da una giovane donna con a bordo altre tre amiche, probabilmente a velocità sostenuta, è improvvisamente uscita dalla sua traiettoria regolare andandosi letteralmente a schiantare contro le auto in sosta lungo la strada. Nel sinistro sono così rimaste coinvolte altre due auto, in sosta, quindi prive di persone a bordo.

Di ritorno da una serata le quattro ragazze tornavano a casa. Probabilmente per un colpo di sonno la conducente, risultata negativa ai controlli di alcol e droga, ha perso il controllo del veicolo e solo per fortuna nessuna della quattro persone ha riportato problemi sanitari seri. Solo tanto spavento.

L’incidente ha visto impegnati per quasi tutta la mattinata i militari della Stazione dei Carabinieri e gli operatori della Polizia Locale che dopo aver accertato le buone condizioni generali delle donne coinvolte hanno provveduto ad avvisare i proprietari delle altre auto coinvolte e dopo diverse ore hanno ripristinato la sicurezza della circolazione in città.