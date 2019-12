Capodanno in Tv con Barbareschi, De Sica, Cammariere, all’insegna della cultura

Cantanti, attori, giornalisti: Luca Barbareschi, Christian De Sica, Sergio Cammariere, Vanessa Gravina, Ludovica Nasti. Il cast completo del Premio Penisola Sorrentina 2019 in onda su Telecolore Salerno il 31 dicembre.

Salerno, 30 dicembre 2019 – L’anno 2019 volge al termine e il canale tv, proporrà lo spettacolo televisivo della XXIV edizione 2019 delil format condotto e diretto daal teatro delle Rose di Piano di Sorrento. Il canale televisivo visibile in Campania suldel digitale terrestre, in streaming su www.telecolore.it e su piattaformaal canale 5016 per il resto d’Italia, manderà in onda lo spettacolo ilalle ore 14.40, e in replica alle ore 20.00.